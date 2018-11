Infomediaire Maroc – Le Prix « Qualité Logement » a été attribué, à Casablanca, à des sociétés pour la réalisation de projets d’habitat social intégrant des solutions techniques permettant d’améliorer le cadre de vie, tout en respectant l’identité architecturale. Ce Prix a été décerné lors d’une cérémonie organisée en marge de l’ouverture de la 17ème édition du Salon international du bâtiment (SIB 2018), à l’initiative du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Ainsi, le premier Prix d’un montant de 150 000 dirhams (DH) et le Trophée Platinium sont revenus au « Projet Kasbat Zahrae » (Tétouan), le deuxième Prix de 100 000 DH et le Trophée Gold ont été attribués au « Projet Al Alia Tamaris » (Casablanca), alors que le troisième Prix (80 000 DH) et le Trophée Silver ont été décrochés par le « Projet Al Manzah » (Oujda).

Les projets primés feront l’objet d’une exposition dans le cadre du SIB en plus d’un catalogue des prix qui sera édité à cet effet. Par la même occasion, un prix spécial projets labellisés « ILTIZAM » a été décerné respectivement au Groupe KLM pour les projets « Casa View » et »Abouab Tamaris » (Casablanca), à Al Akaria Litaamir pour le projet « Les Terrasses de Dar Bouazza » (Casablanca), à Al Amane Negoce pour le projet « Résidence Amine » (Marrakech), au Groupe Alliance pour le projet « Les Terrasses de Dar Essalam » (Rabat) et au Groupe El Fal pour le projet « Fal El Hna » (Casablanca).

Ce Prix « Qualité Logement » vise, selon ses initiateurs, à promouvoir et encourager les projets récompensés, en vue d’améliorer la qualité du logement social, encourager le recours à des procédés de construction et matériaux innovants, vulgariser les bonnes pratiques dans le domaine de la construction et améliorer la compétitivité.

