La première Réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques se tiendra ce mercredi à Rabat, avec la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel. Ce conclave sera l’occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d’une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

Les travaux de cette première Réunion ministérielle s’articuleront autour de trois thématiques à savoir « Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté », « Economie Bleue et Connectivité » et « Environnement et Energie ».