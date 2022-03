Le Royaume du Maroc abrite, ce vendredi 25 mars, la première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur les Migrations.

Adopté en 2018, ce Pacte mondial est le premier accord négocié au niveau intergouvernemental, préparé sous les auspices des Nations Unies, couvrant toutes les dimensions des migrations internationales de manière globale et exhaustive.

La réunion ministérielle verra la participation de pays leaders, dans différents continents, en matière de mise en œuvre du Pacte Mondial sur les Migrations, de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et du Réseau des Nations Unies sur la Migration, indique, jeudi, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Cette réunion ministérielle, qui se veut une plateforme d’échange, de concertation et de dialogue à propos des avancées, des défis et opportunités auxquels font face les Etats, mettra en avant l’engagement des pays champions pour la promotion et la mise en œuvre du Pacte.

Cette réunion vient consacrer le leadership du Royaume du Maroc dans le domaine de la migration sur le plan global et continental conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader de l’Union Africaine sur les questions migratoires, qui a donné lieu à de nombreuses initiatives à l’image de l’Agenda Africain sur la Migration, véritable feuille de route pour la gestion de la migration en Afrique, et de l’Observatoire Africain des Migrations, inauguré en 2020 à Rabat.

Les travaux de la réunion ministérielle seront sanctionnés par la Déclaration de Rabat, établissant des recommandations par les pays champions, en prévision de la tenue du Premier Forum d’Examen des Migrations Internationales (IMRF), prévu à New York du 17 au 20 mai 2022, conclut le communiqué.