Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, ce lundi à Rabat, une délégation de membres du Congrès américain composée de six députés représentant les partis républicain et démocrate, accompagnée de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en lumière les différents volets de la coopération bilatérale multisectorielle, exprimant leur satisfaction quant à l’évolution positive du volume des échanges commerciaux, qui sont passés de 43,4 milliards de dirhams en 2021 à 68,9 milliards de dirhams actuellement, relève le communiqué.

Les deux parties ont également souligné la capacité du Maroc à constituer une plateforme pour les investissements américains dans le continent africain, dans le cadre d’un partenariat mutuellement bénéfique.

Le chef du gouvernement a assuré, lors de cette audience, que les relations bilatérales entre Rabat et Washington s’appuient sur une étroite coordination au sujet d’un ensemble de questions régionales et internationales, mettant en exergue le leadership du Maroc et sa contribution à la consolidation de la stabilité dans la région d’Afrique du nord et du Moyen-Orient, fait savoir la même source.

Il a également exprimé la considération du Royaume pour la position des Etats-Unis d’Amérique, qui ont reconnu fin 2020 la souveraineté du Maroc sur son Sahara et formulé leur soutien au plan d’autonomie, en tant que solution sérieuse, réaliste et crédible.

Ces entretiens ont, de même, été l’occasion de souligner les relations séculaires entre les deux pays, depuis la signature en 1787 du traité de paix et d’amitié maroco-américain, qui constitue le plus ancien à avoir été signé par les Etats-Unis d’Amérique avec un pays tiers, ajoute le communiqué.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali et du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.