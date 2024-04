Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu des entretiens, ce lundi à Rabat, avec le Premier ministre du gouvernement du Royaume de Belgique, Alexander De Croo, qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre de la tenue de la 3e session de la Haute Commission Mixte de partenariat Maroc-Belgique.

Lors de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de la solidité des relations bilatérales et de l’évolution qualitative qu’elles ont connue au cours des dernières années, dans la perspective de l’établissement d’un partenariat stratégique répondant aux aspirations des deux Royaumes, sous la conduite du roi Mohammed VI et du roi Philippe de Belgique, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Les deux responsables ont également examiné les moyens de renforcer le partenariat entre Rabat et Bruxelles et de lui impulser un nouvel élan à la mesure des liens d’amitié séculaire entre les deux pays, de manière à mettre à profit le potentiel important qui existe, poursuit le communiqué.

Cette entrevue a également été l’occasion de rappeler la déclaration conjointe adoptée à Rabat en octobre 2022 et de réitérer l’importance de la tenue d’un dialogue politique régulier et la structuration du partenariat maroco-belge dans les différents domaines d’intérêt commun. Ont pris part à ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib.