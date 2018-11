Infomédiaire Maroc – Ouverte en septembre, l’École Belge de Rabat est officiellement inaugurée ce mardi par la Princesse Astrid de Belgique représentante du Roi de Belgique, et par Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une importante délégation de ministres et de hauts dignitaires belges, a également assisté à la cérémonie d’inauguration de l’école belge de Rabat, dont Didier Reynders, ministre belge des Affaires Étrangères.

L’école belge de Rabat constitue le second établissement scolaire belge à programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvert au Maroc, après une première implantation réussie à Casablanca qui accueille plus de 1 000 élèves répartis sur 3 sites.

Située à Hay Riad, l’école Belge de Rabat a accueilli dans le cadre de sa première rentrée scolaire de septembre 2018 des élèves âgés de 2,5 ans à 8 ans. Comme à Casablanca, l’établissement comprendra tous les niveaux d’enseignement, permettant un parcours scolaire complet de la classe d’accueil à la dernière année de l’enseignement secondaire, représentant à terme une capacité d’accueil de 1 500 élèves.

L’Ecole Belge de Rabat dispense le programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auquel sont intégrés des cours de langue et de culture arabes ainsi que des cours d’histoire et de géographie du Maroc. Elle relève de la catégorie des établissements d’enseignement étranger basés au Maroc et exerce son activité dans le cadre de l’accord de coopération du 21 mai 2014, conclu entre les Gouvernements du Royaume du Maroc et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rédaction Infomédiaire