Le nouveau président du tribunal administratif de Rabat, Abdelattak Fakir, a été installé lundi dans ses fonctions en remplacement de Mustapha Simo.

A cette occasion, Fakir a exprimé sa fierté pour la confiance placée en sa personne par le Roi Mohammed VI, affirmant son engagement à mener sa mission dans le plein respect de l’esprit de la Constitution, des règles d’indépendance et d’objectivité, selon une approche ferme fondée sur le dialogue et la persuasion.

Il s’est déclaré en outre engagé à adopter une approche de communication continue, de proximité et d’écoute sincère en direction des justiciables et des usagers, et à faire valoir l’esprit d’équipe afin de fournir un service judiciaire efficace et équitable. Une telle ambition requiert, selon lui, un travail sincère et assidu et une application optimale de la loi avec l’aide des avocats, des experts et des huissiers de justice entre autres.

Fakir a souligné que la justice administrative est l’un des leviers de la légalité et de la modernité de l’État en ce sens qu’il représente un gage de la sécurité judiciaire et de la paix sociale, et qu’il s’agit d’un aspect de la maturité civilisationnelle dont les acquis et les avantages sont à l’évidence indéniables.

La Constitution du Royaume, a-t-il poursuivi, confie au pouvoir judiciaire le devoir de protéger les personnes et les collectivités leurs liberté et leur sécurité judiciaire et de veiller à l’application du droit.

Ont pris part à cet événement notamment le président de la première Chambre de la Cour de Cassation, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le secrétaire général du conseil, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que d’autres responsables judiciaires, les représentants des autorités locales et des élus.