Les deux internationaux marocains Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) figurent dans la liste restreinte des 30 joueurs en lice pour remporter le trophée de la CAF Awards 2019 dans la catégorie meilleur joueur africain de l’année, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

Le joueur de Borussia Dortmund fait partie également de la liste restreinte des joueurs pressentis pour le trophée de la CAF Awards dans la catégorie « Espoir Africain de l’année », précise-t-on-de même source.

Ismail El Haddad et Walid El Karti, les deux joueurs marocains du Wydad de Casablanca sont nominés pour le titre du Joueur Africain Interclubs de l’année.

L’entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane Mounir Jaouani, finaliste de la coupe de la confédération, figure aux côtés de Moîne Chaâbani, entraîneur de l’Espérance de Tunis, et Faouzi Benzarti, nominé pour sa prestation à la tête du Wydad Athletic Club, dans la short-list d' »Entraîneur Équipe Africaine de l’Année ».

La liste des candidats pour les CAF Awards est établie par un panel de professionnels issus des médias et du milieu du football. Elle propose plusieurs catégories de récompenses pour le football masculin et le football féminin, notamment: Joueur Africain de l’Année, Entraîneur Africain de l’année, espoir africain de l’année, équipe nationale africaine de l’année, but de l’Année, Africa Finest XI (onze type de l’année), Fédération de l’année et plusieurs autres nouvelles catégories de récompenses qui honoreront des personnalités inspirantes et les contributions exceptionnelles au football africain.

Le prix du joueur africain interclubs de l’année a été réintroduit pour l’édition 2019 de la CAF Awards et sera réservé aux acteurs majeurs des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football.

La cérémonie de la 28ème édition de la CAF Awards aura lieu le 7 janvier prochain à Hurghada en Egypte.