La bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a décidé de rouvrir ses portes aux chercheurs et étudiants-chercheurs à partir du 15 juillet, de 9h00 à 19h00, dans le cadre de l’allègement du confinement sanitaire.

Les services à distance préalablement mis en place continueront à fonctionner, notamment pour les étudiants qui n’appartiennent pas aux catégories évoquées, a indiqué la bibliothèque nationale du Royaume dans un communiqué.

La BNRM veillera à mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires, afin d’assurer l’accueil des usagers dans les meilleures conditions et préserver la santé du personnel, a souligné la même source, appelant toute personne des catégories précitées et souhaitant se rendre à la bibliothèque, à remplir un formulaire en ligne sur le lien (https://www.bnrm.ma/reservation/) afin de préciser la date et l’heure de sa visite et d’en apporter une copie imprimée.

Par ailleurs, le BNRM porte à la connaissance des auteurs, éditeurs et imprimeurs, que le dépôt des copies de leurs publications à l’attention du service de dépôt légal ne se fera qu’après l’obtention préalable d’un rendez-vous via la boîte de messagerie ([email protected]).