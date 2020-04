La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) s’engage à fournir une copie des livres et articles de revue aux étudiants chercheurs qui en feront la demande, et ce conformément aux dispositions de la loi relative aux droits d’auteur et droits voisins.

“La BNRM informe l’ensemble des étudiants chercheurs inscrits en cycle de Doctorat et de Master que, dans le cadre de l’aide à la recherche, elle s’engage à fournir une copie de tout support documentaire à ceux qui en feront la demande, l’unique condition étant que les supports concernés doivent être indisponibles sur la Bibliothèque Numérique ainsi que sur l’ensemble des bouquets électroniques ouverts à la consultation sur le site web de la Bibliothèque”, a indiqué mercredi la BNRM dans un communiqué.

“Ce service est mis en place immédiatement et sera maintenu pendant toute la durée du confinement sanitaire”, a précisé la même source, notant que “toute personne intéressée est invitée à remplir une demande en ligne prévue à cet effet sur le site de la BNRM (www.bnrm.ma)”.