Le protocole de police mis en place par la préfecture de police de Rabat fait appel à plus de 8.000 éléments de la police et des forces publiques pour sécuriser les bords de route et les passages qui seront empruntés par le bus de l’équipe nationale de football, a indiqué mardi une source sécuritaire, ajoutant que ces éléments auront pour mission principale de faire en sorte que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions, d’assurer la fluidité de la circulation et de veiller à la sécurité des citoyens.

La préfecture de police de Rabat a mis en place un protocole de sécurité pour gérer les festivités populaires organisées à l’occasion de l’arrivée, ce mardi après-midi à Rabat, de la sélection nationale de football, auréolée de son succès éclatant au Mondial Qatar-2022 où elle a pu atteindre le dernier carré de cette compétition planétaire, a expliqué la même source.

Et de souligner que cet imposant dispositif sécuritaire a été mis en place en exécution des Hautes Instructions Royales, contenues dans le communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, qui a indiqué que « l’équipe nationale de football se verra réserver, mardi 20 décembre, un accueil digne de son brillant parcours durant la Coupe du Monde Qatar 2022 ».

A cette occasion, poursuit la même source, le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, accompagné de hauts responsables de la DGSN, a effectué une visite de terrain pour s’enquérir du protocole de sécurité réservé à cet important événement, ainsi que des préparatifs mis en place et des équipes de police chargées de sécuriser cette ovation populaire.

Les autorités de sûreté de Rabat et de Salé ont mobilisé à cet effet des équipes régulières spécialisées dans la sécurisation des grands événements et manifestations, outre des équipes d’intervention pour gérer tout imprévu et des patrouilles composées de différentes unités de police dont la brigade équestre, la brigade des motards et la brigade cynotechnique, a fait savoir la même source.

Et d’ajouter que les services de sécurité ont procédé, dès les premières heures de cette matinée, à l’établissement de postes de contrôle sécuritaire dans le périmètre extérieur des différentes allées et ruelles conduisant aux principales avenues qui seront traversées par le convoi de l’équipe nationale, l’objectif étant d’assurer la fluidité de la circulation et de prévenir les embouteillages, en plus de veiller à la sécurité des citoyens qui viendront célébrer l’exploit du Onze national.

Cette célébration nationale devra connaître une grande affluence des citoyens tout au long du circuit que traversera le convoi de l’équipe nationale, depuis son arrivée à 17H à l’aéroport de Rabat-Salé, jusqu’à son arrivée au Palais Royal à Rabat, où Sa Majesté le Roi honorera l’équipe d’une cérémonie d’accueil et de célébration en reconnaissance de son exploit historique.