Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a eu, à Rabat, des entretiens avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, axés sur la coopération et l’échange d’expertises, notamment en matière des politiques sociales menées au profit des jeunes, des femmes et des classes pauvres et moyennes.

Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que ces politiques ont trait aux domaines de l’habitat, de l’intégration sociale et aux nombreux défis auxquels se trouvent confrontées les grandes métropoles, notant que les deux parties ont également examiné les perspectives d’échange de plusieurs expériences réussies en matière de formation, de renforcement des capacités et d’intégration sociale au profit des enfants, des femmes et des personnes en quête de travail.

Cette rencontre, qui a réuni El Otmani et Hidalgo qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation de responsables de la capitale française, a constitué une occasion pour les deux parties de réaffirmer l’excellence du partenariat stratégique privilégié maroco-français, fondé sur des valeurs et principes humains, culturels et économiques communs.