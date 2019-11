L’Ambassadeur-directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, s’est entretenu, à Singapour, avec le Directeur général chargé du « Singapore Cooperation programme » (SCP), relevant du ministère des Affaires étrangères de Singapour, William Tan, du renforcement de la coopération bilatérale et de celle Sud-Sud.

Ces entretiens ont porté sur les modalités de développer un partenariat entre l’AMCI et le SCP en matière de renforcement des capacités, à travers des programmes d’échange d’expériences et d’expertises entre le Maroc et Singapour au profit des professionnels originaires des pays d’Afrique, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ou du Pacifique.

Les deux responsables ont convenu de multiplier les échanges de visites entre l’AMCI et le SCP et de travailler ensemble pour mettre en place des actions et des initiatives visant à élargir la coopération entre les deux pays dans le cadre bilatéral et triangulaire, à travers une logique de complémentarité au service du développement durable de certaines régions telles que l’Afrique ou l’ASEAN.