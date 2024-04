Le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA) a tenu, ce samedi à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, son Assemblée générale ordinaire (AGO) en vue d’examiner les réalisations, les enjeux cruciaux et les orientations de la profession d’architecte au Maroc.

L’Assemblée Générale offre un espace privilégié de dialogue et d’échange d’idées où les architectes peuvent discuter des questions essentielles liées à la pratique de la profession.

Cette AGO constitue aussi, selon le CNOA, une opportunité pour prendre des décisions stratégiques, d’adopter des résolutions et de définir les orientations pour l’avenir des architectes.

S’exprimant à cette occasion, le président du CNOA, Chakib Benabdellah a indiqué que cette AGO intervient après le séisme d’Al Haouz, se disant fier de voir 500 architectes mobilisés bénévolement en vue de prêter main-forte aux autorités suite à cette catastrophe naturelle.

« Aujourd’hui, notre devoir est d’assurer le relogement dans des conditions saines, tout en respectant les us et coutumes des populations locales et dans le respect des règles de l’architecture et des matériaux locaux », a-t-il poursuivi.

Benbdellah a par ailleurs relevé que l’architecte doit recevoir la plus solide des formations, et la plus exhaustive des expériences, relevant que l’architecture est une profession d’utilité publique.

Il a aussi estimé que la formation des architectes doit être complétée par un stage d’une période de deux ans.

Au cours de cette Assemblée, les membres ont examiné les rapports annuels et approuver les comptes du CNOA. Il a été également question de présenter les activités réalisées au cours du mandat écoulé, ainsi que les projets futurs du Conseil national de l’Ordre des architectes.