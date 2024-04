La Rabat Business School (RBS), relevant de l’Université internationale de Rabat (UIR) a organisé, vendredi, une cérémonie de remise de diplômes au profit de ses 812 lauréats de la 11ème promotion de 2023.

Ainsi, 145 lauréats en formation continue, 337 en Bachelor et 330 en Master et en PGE (Programme Grande Ecole), ont réussi leur parcours universitaire au sein de la Rabat Business School au titre de l’année universitaire écoulée.

S’exprimant à cette occasion, le doyen de Rabat Business School, Olivier Aptel a mis en exergue les progrès réalisés par l’école sur les plans national et international, formant le vœu que RBS soit hissée parmi les meilleures institutions au monde, d’autant plus qu’elle figure désormais au premier rang des business school au Maroc, notamment grâce à son « attractivité de plus en plus forte ».

Cette attractivité s’est renforcée au fil des années pour recevoir près de 2.700 étudiants à la rentrée prochaine, en tablant sur quelque 3.000 inscrits prochainement, s’est-il félicité, rappelant que la vision de RBS consiste à devenir la business school de référence en Afrique.

RBS a réussi en quelques années à regrouper un corps professoral permanent, unique en Afrique et dans le monde par sa diversité, a-t-il fait savoir, notant que 66% des enseignants-chercheurs sont des étrangers représentant 22 nationalités différentes.

« Grâce à eux, l’école est devenue en 2022 la première business school en Afrique en termes de publications scientifiques, et en 2023, ces professeurs ont publié plus de 120 articles dans d’éminentes revues scientifiques internationales », a-t-argué, faisant remarquer que cette performance place RBS devant les trois business school en Afrique de Sud.

S’agissant des reconnaissances internationales, moult indicateurs ont renforcé le positionnement de RBS en tant qu’école leader, notamment par l’accréditation AACSB, attribuée en 2020 et qui concerne moins de 5% des Business schools dans le monde. Les programmes de master de l’école ont été également reconnus en 2021 à travers un honorable classement dans le QS World University Ranking, a-t-il relevé.

En 2022, RBS a intégré le plus prestigieux des classements internationaux, à savoir celui du Financial Times pour les programmes de masters, a tenu à souligner M. Aptel, précisant que c’est la première fois dans l’histoire qu’une école en Afrique et au Moyen Orient apparaît dans le Top 100 des meilleures business schools du monde.

En 2023, RBS a progressé à la 54ème place sur 100 ex æquo avec HEC Lausanne, a-t-il expliqué, disant qu’elle obtiendra l’année prochaine une nouvelle accréditation intitulée « European Quality Improvement System » (EQUIS). De son côté, le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib a passé en revue le bilan de l’université durant la période 2010-2023, faisant état de quelque 7.400 lauréats ayant parachevé, à ce jour, leurs parcours au sein de l’UIR, dont 152 doctorants.

Sur le registre « Recherche et Innovation », M. Mouaddib a énuméré, entre autres, 580 dépôts de brevets, dont 100 à l’international, ainsi que 1.300 publications indexées, outre quatre Chaires.

« L’UIR est la première université en termes dépôt de brevets au Maroc et la première université privée en partenariat avec l’État », s’est-il réjoui, faisant observer que son université regroupe plusieurs disciplines, telles que l’ingénierie, l’architecture, les sciences sociales et de la santé et le management, entre autres.