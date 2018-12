Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a rendu visite, ce lundi, au Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’Hôpital militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat.

Le Souverain s’est informé, lors de cette visite, de l’état de santé de Bongo, qui effectue un séjour médical au Maroc, aux fins de rééducation et de convalescence.

A cette occasion, le Roi Mohammed VI a réitéré au Chef de l’Etat gabonais Ses vœux de prompt rétablissement.

Cette rencontre traduit l’excellence des relations qu’entretiennent le Royaume du Maroc et la République gabonaise, des liens forts d’amitié et de solidarité, fondées sur une fraternité profonde et historique entre les deux peuples et entre les deux chefs d’Etat.

