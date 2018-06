Infomédiaire Maroc – Mawazine avant Mawazine ! Mardi 19 juin, trois jours avant le début du festival, la scène de l’OLM-Souissi accueillera « MAWAZINE, LE BEFORE », un show musical exceptionnel organisé par Maroc Cultures.

En amont de la 17e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 22 au 30 juin, « MAWAZINE, LE BEFORE » sera l’occasion de réunir le meilleur des scènes marocaine et française avec la présence des plus grands artistes du moment.

Les festivaliers retrouveront Maître Gims, Dadju, Aminux, Ihab Amir, Bahaoui Zouheir, BigFlo & Oli, Black M, Vitaa, Bénabar, Cœur de Pirate, Collectif Métissé, Emmanuel Moire, Hyphen Hyphen, L’Algérino, Alonzo, mais aussi Amir, Naestro, Nassi, Romeo Elvis, Slimane, Synapson ou encore Tal.

Au programme, une soirée musicale de folie animée par T-Miss et Samid et qui portera très haut les valeurs de Mawazine : la tolérance, le partage, la diversité et l’ouverture !

L’accès à cette soirée sera gratuit afin que tous les festivaliers puissent avoir un avant-goût de la 17e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde. Des espaces seront réservés devant la scène aux détenteurs de cartes du Festival.

Une incroyable sélection de stars feront vibrer et danser le public !

Rédaction Infomédiaire