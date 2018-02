Infomédiaire Maroc – D’octobre à fin décembre 2017, près de 15 millions de Marocains (14,93) ont écouté la radio un jour moyen de semaine, soit 54,5% de la population nationale des 11 ans et plus, selon les derniers chiffres du CIRAD.

Et un jour de week-end, ils étaient en moyenne 13,8 millions au rendez-vous des radios (52% des 11 ans et plus). Les derniers résultats de la mesure d’audience radio traduisent une grande stabilité du média auquel ses auditeurs consacrent en moyenne 2h52 minutes par jour de semaine (5 minutes de moins un jour de WE).

Au gré des émissions, ils partagent en moyenne leur écoute entre 2 et 3 stations (2,5 en LV et 2,4 le WE). A noter que la Radio Mohammed VI du Saint Coran reste en tête des audiences avec 13,72% de part de marché, devant Med Radio (12,3%) et MFM (9,18%).

Rédaction Infomédiaire