Infomédiaire Maroc – De janvier à fin mars 2018, 55% de la population nationale, soit 14,55 millions de Marocains âgés de 11 ans et plus, ont écouté la radio un jour moyen de semaine.

Et un jour moyen de WE, 51,56% de la population ont été au rendez-vous des radios, soit 13,66 millions d’individus de 11 et plus.

A noter que c’est toujours la Radio Mohammed VI pour le Saint Coran qui arrive en tête des audiences avec 17, 89% de part de marché.

MED Radio et MFM complètent le podium avec respectivement 12,03% et 11,60%.

Rédaction Infomédiaire