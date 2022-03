Joseph dirigera la transformation de la restauration à l’échelle de l’entreprise au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) afin d’accroître la valeur pour les clients, les partenaires et les propriétaires. Dans ce nouveau rôle, Joseph sera responsable de la conceptualisation et de la pré-ouverture des restaurants et bars du groupe Radisson Hotel au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que de la mise en œuvre d’initiatives visant à accroître les bénéfices, à contrôler les normes et à établir la reconnaissance de la marque pour tous les nouveaux concepts.

Dans le but de réaliser des initiatives ciblées visant à maximiser le profit et à optimiser les opérations de Restaurants & Bars, Joseph soutiendra également le Central Support Office du groupe en Europe.

Tim Cordon, Senior Area Vice President, Moyen-Orient et Afrique, Radisson Hotel Group, a déclaré : « Nous sommes ravis que Joseph fasse partie de l’équipe, à la tête d’un département aussi important et passionnant, qui a un impact considérable sur l’expérience globale de nos clients. En particulier au Moyen-Orient et en Afrique, la restauration occupe une place centrale et contribue de manière significative à la perception globale de nos hôtels et de nos marques par nos clients. Nous sommes vraiment ravis de voir les idées et les projets de Joseph se concrétiser et d’améliorer l’expérience des clients et notre offre de restauration dans son ensemble. «

Avant de rejoindre le Radisson Hotel Group, Joseph a géré des groupes de restaurants et de bars dans le CCG, en soutenant leur développement de la phase de conceptualisation à l’exploitation complète. Plus récemment, Joseph a occupé le poste de chef d’unité F&B & Retail pour le Musée du Louvre à Abu Dhabi, supervisant le développement de stratégies de croissance et gérant les relations contractuelles avec les partenaires F&B et Retail du musée.

Joseph est titulaire d’une licence (BA Hons) en gestion internationale de l’hospitalité et du tourisme de l’université du Pays de Galles.

« Si l’on se projette dans la décennie à venir, notre région et sa scène de restauration seront très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Le Radisson Hotel Group veut être là, à l’avant-garde de ce changement. Je suis enthousiaste à l’idée d’en faire partie, impatient d’apprendre et de relever de nouveaux défis, et de travailler avec les personnes et les talents qui nous aideront à y parvenir. Nous avons créé six nouveaux concepts de spécialités du Radisson Hotel Group que nous allons commencer à déployer. Ces concepts passionnants ont été soigneusement conçus et élaborés et seront lancés avec une stratégie complète et un plan de positionnement en place », a commenté Joseph Chalfoun, directeur des restaurants et bars, Moyen-Orient et Afrique, au Radisson Hotel Group.