Les pilotes du Rallye Dakar 2024 pourront affuter leurs compétences lors du Rallye du Maroc, prévu en octobre prochain. L’événement sportif, qui se déroulera du 12 au 18 octobre, connaitra la participation de pilotes venus des 4 coins du globe.

Près d’une semaine, 2.240 kilomètres à travers le sud du Maroc à braver. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les pilotes auront intérêt à se donner à fond pour défendre leurs noms. Ceux-ci ont pour objectif de savoir qui sera sacré prochain champion du Championnat du Monde Rallyes-Raids.

Les participants entameront la course à partir de la ville d’Agadir, en passant par Zagora, avant de terminer à Merzouga. Les pilotes devront se démarquer dans une course alliant dunes et autres scénarios qui mettront à l’épreuve leurs compétences à moto tout aussi bien qu’en voiture.

Ci-dessous le programme complet du Rallye du Maroc 2023 du W2RC :

Date limite d’inscription : 27 septembre

Tests privés : 10 et 11 octobre

Vérifications : 11 et 12 octobre

Prologue et podium : 13 octobre

Étape 1 : 14 octobre — Agadir-Zagora

Étape 2 : 15 octobre — Zagora-Zagora

Étape 3 : 16 octobre — Zagora-Zagora

Étape 4 : 17 octobre — Zagora-Merzouga

Étape 5 : 18 octobre — Merzouga-Merzouga

Cérémonie de remise des trophées : 18 octobre — Merzouga