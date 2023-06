Le Groupe industriel Longofer, spécialisé dans la fabrication de tubes soudés en acier, galvanisation, profilage et recyclage de métaux, a lancé, lundi à Casablanca, sa nouvelle unité de production des conduites d’eau, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Située sur le site de Tit Mellil, cette unité de production a nécessité un montant total de 115 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de l’État de 20 MDH.

La capacité annuelle de production nouvellement installée dépasse les 150.000 tonnes sur 2 hectares (ha) couverts. Elle concerne à la fois le tube soudé hélicoïdalement jusqu’à 3.200 mm de diamètre et le tube soudé longitudinalement jusqu’au carré de 250 mm.

Par ailleurs, l’extension du site de production devrait permettre la création de 190 emplois, ainsi que la réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 702 MDH, dont 14,8 MDH à l’export.

S’exprimant à cette occasion, Mezzour a indiqué que cette nouvelle unité vient en application des Hautes Orientations royales visant la souveraineté industrielle et hydrique. « Les tubes sont produits par des compétences marocaines à partir de matières premières issues des sources locales », a affirmé le ministre. Et d’ajouter que les tubes de plus de trois mètres de diamètre serviront grandement à l’accompagnement des chantiers stratégiques du Maroc et contribueront à la stratégie de substitution des importations par une production locale.

Pour sa part, Mamoun Laabi, Directeur général de Longofer a fait savoir que cet investissement industriel est de première importance pour le Royaume, notant que c’est la première usine qui permet de produire des conduites d’eau pour le transport et l’adduction de l’eau potable et de l’assainissement, avec une importance stratégique dans le contexte du changement climatique.

Depuis sa création, Longofer a l’ambition de promouvoir la production des tubes et profilés en acier, sous toutes leurs formes, en assurant la diversification, l’innovation et la qualité de ses produits et services.

Dans ce cadre, la société a fait le choix stratégique en 2018 d’investir pour produire des tubes en acier de grandes dimensions pour le transport de fluides et la construction.

L’entreprise est ainsi un fleuron de la métallurgie marocaine qui participe à la fois à l’industrialisation du pays et à son rayonnement à l’international.