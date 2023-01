Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, via son compte Twitter, que certains vols à destination et en provenance de la France seront annulés au cours des journées du 19 et du 20 janvier, en raison des grèves en France.

De son côté, l’Office national des aéroports (ONDA) a confirmé, ce jeudi, que les vols à destination et en provenance de la France connaîtront quelques perturbations, à partir du jeudi 19 janvier, en raison des manifestations qui se déroulent en France.

L’Office national invite les voyageurs à vérifier le statut de leurs vols auprès de leurs compagnies aériennes avant de se rendre à l’aéroport.