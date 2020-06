Le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, a adressé ce lundi 1er juin 2020 un message aux client de la compagnie, membres du programme de fidélité Safar Flyer.

Ci-après l’intégralité de cette lettre :

‘‘Ces derniers mois ont constitué une épreuve sans précédent, paralysant le monde entier. La crise sanitaire, due au Covid-19, a impacté un grand nombre de foyers de par le monde. J’espère sincèrement que vous-même et vos proches vous portez bien.

Cette pandémie a touché l’ensemble de l’activité aérienne, avec un arrêt quasi-total des vols internationaux dans la majorité des pays.

Après plusieurs semaines de confinement, la situation sanitaire semble s’améliorer. L’espoir vers un retour à une vie normale est permis, avec la régression progressive de l’épidémie Covid-19.

Ces derniers mois, nous avons œuvré pour la mise en place de nouveaux protocoles sanitaires car, comme vous le savez, la sécurité des vols, celle de nos clients et de nos employés, a toujours été notre priorité absolue, et cela depuis plus de 60 ans.

Plus que jamais, les équipes Royal Air Maroc et moi-même sommes pleinement mobilisés pour vous garantir une expérience de qualité, au sol et à bord de nos avions, afin de préserver votre bien-être et ce, à chaque étape de votre voyage.

Aujourd’hui, et en tant que membre de l’Alliance oneworld, nous ambitionnons bien évidemment de revenir très vite à votre service, et d’assurer pour vous les liaisons domestiques et internationales, respectant les meilleurs standards des plus grandes compagnies aériennes, afin de vous rapprocher de vos familles, de vos amis, de vos objectifs et de vos rêves.

Aussi, nous avons décidé de maintenir votre statut Safar Flyer, à même de limiter les désagréments générés par cette crise, dans l’organisation de vos futurs déplacements. Cela se traduira, en premier lieu, par une extension de la validité de votre statut de carte Safar Flyer* jusqu’au 31 décembre 2021, vous donnant ainsi accès à tous les services liés à votre statut jusqu’à ce terme.

La validité de vos miles primes* est également prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi, nous mettons à votre disposition une période plus longue, pour les utiliser et bénéficier de l’ensemble des avantages Royal Air Maroc ou de ceux de nos partenaires de l’Alliance oneworld, et cela en toute sérénité.

Il vous sera dorénavant plus aisé d’organiser vos futurs voyages, entre Royal Air Maroc et ses partenaires de oneworld.

Nous espérons que nous déploierons, ensemble, nos ailes très bientôt’’.