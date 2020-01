Royal Air Maroc rejoindra l’alliance oneworld à compter du 1er avril 2020, devenant ainsi le premier membre à part entière de oneworld sur le continent africain.

Royal Air Maroc sera le premier nouveau membre en six ans de l’alliance oneworld et sera également la première compagnie africaine à intégrer oneworld en 2020.

Royal Air Maroc est la plus grande compagnie aérienne non alignée d’Afrique : elle dessert 94 destinations dans 49 pays.

Certains de ses hubs sont aussi ceux de membres de compagnies oneworld dont Doha, London Heathrow, Madrid, Moscow Domodedovo, New York JFK et Sao Paulo. Les compagnies British Airways, Iberia et Qatar Airways opèrent également des vols vers Casablanca, Marrakech et Tanger au Maroc.

Royal Air Maroc n’opère pas cependant de vols directs vers les hubs de Cathay Pacific ou de Qantas, ce qui signifie que les voyageurs à destination de l’Aise-Pacifique doivent faire un stop par l’un des hubs mentionnés auparavant.

« L’Afrique est la dernière grande région où Oneworld n’avait pas de membre et cette zone va connaitre l’une des plus fortes croissances du marché aérien dans les prochaines décennies », a déclaré Alan Joyce CEO de Qantas.

À compter du 1er avril, les voyageurs fréquents oneworld bénéficieront de la gamme complète des avantages et services oneworld lorsqu’ils voyagent avec Royal Air Maroc. Les plus d’un million de membres du programme de fidélité Safar Flyer de Royal Air Maroc pourront gagner et échanger des primes sur toutes les compagnies aériennes membres de oneworld à compter du 1er avril.

Les membres de haut niveau de Safar Flyer auront accès au réseau oneworld de 650 salons dans le monde, et à d’autres avantages, notamment l’enregistrement et l’embarquement prioritaires.

Le nouveau statut Safar Flyer Platinum offrira à ses détenteurs les privilèges oneworld Priority Emerald soit l’accès aux salons de première classe et de classe affaires, l’enregistrement prioritaire de première classe, l’embarquement prioritaire et une voie rapide sur certaines voies de sécurité.

Les détenteurs de la carte Safar Flyer Gold auront droit aux privilèges oneworld Priority Sapphire, y compris l’accès aux salons Business Class, l’enregistrement prioritaire Business Class et l’embarquement prioritaire.

Les détenteurs de la carte Safar Flyer Silver auront accès aux privilèges oneworld Priority Ruby, y compris l’enregistrement prioritaire en classe affaires, entre autres avantages