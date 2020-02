Suite à la diffusion de photographies mettant en scène une situation indécente à bord d’un de ses avions (une star du X s’étant exhibée lors d’un vol et publiée ses clichés sur les réseaux sociaux), Royal Air Maroc tient à s’excuser auprès de ses clients pour ces images qui ont porté atteinte à la réputation et aux valeurs de la compagnie.

Suite à une enquête approfondie qui a démontré le caractère isolé de cet incident, Royal Air Maroc a réagi avec la plus grande fermeté à l’égard des personnes impliquées et se réserve le droit d’exercer tous les recours légaux pour réparer les préjudices subis, indique un communiqué de la compagnie parvenu à Infomédiaire Maroc.

Tout en regrettant et en condamnant fermement ce comportement irresponsable, ‘‘Royal Air Maroc rend hommage au professionnalisme et à l’abnégation de ses employés, des milliers de femmes et d’hommes totalement dévoués à leur mission au service de nos clients et de notre compagnie. Elle réitère en particulier sa confiance en son personnel navigant commercial, réputé pour son sérieux et son engagement au service des clients de la compagnie et de leur sécurité’’.