Le “Digital Job Fair”, organisé jeudi à Rabat, a constitué l’opportunité pour les élèves ingénieurs d’aller à la rencontre des entreprises œuvrant dans le domaine digital et de prendre connaissance des opportunités et perspectives d’emploi offertes par ce domaine. Cette foire de l’emploi, organisée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), vise à promouvoir l’émergence d’écosystèmes de la transformation digitale, en vue de répondre aux évolutions des nouvelles technologies et intégrer l’impact socio-économique des nouveaux métiers du digital. Dans une allocution à l’ouverture de cet événement, le directeur général de l’Agence de développement digital, Mohammed Drissi Melyani, a détaillé les objectifs de cette “importante” manifestation qui vise principalement à rapprocher les étudiants du monde et de l’environnement professionnel. Il s’agit notamment, selon Melyani, d’accompagner les transformations que connait le Royaume qui déploie, sous la conduite du Roi Mohammed VI, des efforts soutenus en vue de se positionner en tant que modèle de développement socio-économique et pionnier du digital au niveau régional et continental.

Le discours du Souverain à l’occasion de l’ouverture de l’année législative témoigne d’une volonté de promouvoir l’investissement et l’entreprenariat et de créer de l’emploi et de la richesse pour la jeunesse marocaine, a-t-il poursuivi, appelant les étudiants à s’inscrire dans cette dynamique en vue d’accompagner le développement du pays. L’organisation de cette foire intervient à point nommé pour promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des étudiants en les mettant en relation directe avec le tissu des entreprises, a ajouté le directeur de l’ADD, soulignant l’engagement de l’INPT à apporter aux étudiants tout l’encadrement nécessaire durant leur formation afin de nouer des relations avec l’écosystème digital. Pour sa part, le directeur adjoint des stages et des relations avec les entreprises à l’INPT, Abdelaziz Hilali, a relevé que l’emploi dans le domaine du digital incarne désormais un moteur de développement et un instrument indispensable au développement de toutes les institutions, qu’elles soient publiques ou privées.

Le développement du domaine digital conduira inévitablement à la disparition de certains métiers, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il contribuera à la création de nouveaux emplois, a-t-il déclaré à la MAP, notant, dans ce sens, que les conférences organisées dans le cadre du Digital Job Fair visent à présenter les futurs métiers de l’ingénieur dans le domaine du digital.

Dans ce cadre, l’INPT a mis en place une feuille de route qui repositionne l’école dans le digital à travers la création de 7 filières orientées vers ce domaine, a-t-il fait savoir.

Cet événement a notamment été marqué par la signature, par M. Melyani, d’une part, et le directeur adjoint de la recherche à l’INPT, Ahmed Tamtaoui, d’autre part, d’un accord scellant l’inauguration du “Digital Lab” de l’ADD au sein de l’INPT, une plateforme qui contribuera au développement de l’innovation et de l’esprit d’entreprendre chez les étudiants à l’ère du digital.

Le “Digital Job Fair” a, par ailleurs, contribué à la création d’une interaction directe entre le nouvel écosystème et les startups, tout en permettant d’appréhender les nouvelles exigences du marché pour les nouveaux emplois induites par le numérique.