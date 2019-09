Le Groupe BMCE Bank of Africa vient de lancer la version Online du rapport annuel 2018, une initiative inédite et une première dans le paysage bancaire et financier national.

Moderne, innovant, et interactif, le rapport d’activité 2018 en sa version numérique conserve sa fonction initiale et s’enrichit d’une dimension supplémentaire à l’ère du digital.

Ancrée dans la stratégie du Groupe, la transformation digitale vise à traduire son engagement fort ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation.

Dans cette perspective, le digital est placé au cœur de son activité de Communication Financière.