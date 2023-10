L’attaquant brésilien, Vinicius Junior, a prolongé son contrat avec le Real Madrid de trois ans jusqu’en 2027.

« Le Real Madrid C.F. et Vinicius Junior se sont mis d’accord sur une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2027 », a annoncé, ce mardi, le club de la capitale espagnole dans un communiqué.

Vinicius est arrivé à Madrid en juillet 2018, à seulement 18 ans, et a fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla (équipe B du Real Madrid) le 26 août.

En six saisons sous le maillot de l’équipe première, il a disputé 235 matches, marqué 63 buts et remporté 9 titres : 1 Ligue des champions, 2 Coupes du monde des clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.

En outre, il a été nommé meilleur jeune joueur de la Ligue des champions 2021-2022 et a figuré deux fois dans le onze idéal de la Ligue des champions (2021-2022 et 2022-2023) et deux fois dans l’équipe type de la LaLiga (2021-2022 et 2022-2023).