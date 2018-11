Infomédiaire Maroc – Le Maroc a pris le relais à l’Egypte à la présidence tournante du conseil des secrétaires de l’Institut arabe pour la formation et les recherches statistiques (IAFRS), dont la 43ème assemblée a démarré mercredi à Amman, avec la participation des représentants de 16 pays arabes.

S’exprimant à cette occasion, le président du conseil, représentant du Haut-commissariat au Plan (HCP), Abdelkhalek Touhami, professeur à l’institut national de statistique et d’économie appliquée, a indiqué que le Maroc n’épargnera aucun effort durant son mandat à la présidence de cet organisme, afin de contribuer à la réussite de sa mission et d’appliquer l’ensemble des décisions prises au niveau du conseil des secrétaires en matière de recherches statistiques et de sessions de formation.

De son côté, le directeur général de l’institut arabe pour la formation et les recherches statistiques, le Marocain Abdelaziz Maâlmi, a assuré que cette organisation arabe oeuvre pour l’accomplissement parfait de sa mission, au service des appareils statistiques dans la région arabe, abstraction faite des crises politiques qui règnent dans la région depuis des années.

Il a en revanche souligné que les services statistiques arabes continuent de pâtir de fossés internes et en comparaison avec d’autres régions du monde.

A l’ordre de jour de cette réunion, figurent notamment l’examen d’un projet de création d’un cycle universitaire à distance pour l’obtention d’un master en statistique officielle, outre le projet du budget au titre de l’année 2019. Créé en 1977 et établi à Amman, l’Institut arabe de formation et de recherches statistiques se donne pour mission de développer les appareils statistiques arabes et de qualifier leurs ressources humaines, en mettant en place des programmes de formation et de recherche modernes et complémentaires.

Rédaction Infomédiaire