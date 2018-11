Infomediaire Maroc – Le Maroc et la Malaisie ont procédé, à Kuala Lumpur, à la signature d’un mémorandum d’entente pour la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Paraphé par le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi et la vice-ministre malaisienne de l’Education, Teo Nie Ching, en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Malaisie, Mohamed Reda Benkhaldoun, le mémorandum a pour objectif de hisser la coopération bilatérale scientifique à travers les échanges des académiciens, des experts et des universitaires entre les établissements d’enseignement supérieur reconnus des deux pays.

Les deux parties s’engagent également à renforcer les concertations en matière des programmes d’intérêt commun entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Maroc et le ministère de l’Éducation de la Malaisie.

L’accent a mis sur le partage des informations relatives aux systèmes et structures de l’enseignement supérieur et les réformes entreprises dans ce domaine par les deux pays, ainsi que sur les techniques pédagogiques modernes et la formation des cadres administratifs, outre le système de bourses, l’équivalence des diplômes universitaires et les perspectives des sciences appliquées et professionnelles.

Rédaction Infomediaire.