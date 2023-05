Textile durable: Signature à Lisbonne d’un protocole d’accord entre le Maroc et le groupe portugais Valérius Têxteis

Un protocole d’accord entre le Maroc et le groupe portugais spécialisé en textile, Valérius Têxteis, a été signé, vendredi à Lisbonne, d’un montant d’un milliard de dirhams.

Paraphé en marge du Forum économique Portugal-Maroc par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le président du groupe Valérius, José Manuel Ferreira, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, et Hammani Amahzoune de la société SG3H, associé marocain dans le secteur textile, cet accord vise le renforcement et le développement durable du secteur marocain du textile.

Déjà présente au Maroc, Valérius Têxteis lance à cet effet un nouveau projet dans le recyclage textile, permettant la création de 1.500 emplois directs.

Initié par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le Forum économique Portugal-Maroc, tenu en marge de la 14-ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, constitue une base pour renforcer les opportunités d’affaires et d’investissement dans plusieurs domaines et consolider le partenariat entre les hommes d’affaires des deux pays.

Ce Forum économique se veut une occasion d’échanger sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Il vise aussi à identifier de nouvelles opportunités de coopération et à construire des partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés tels que l’industrie, les énergies renouvelables et le numérique.