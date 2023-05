L’ESSEC Afrique a récemment accueilli les dixièmes Journées d’économétrie pour la Finance, organisées conjointement avec le 12ème Atelier sur l’analyse de données à haute dimension (HDDA-XII).

« Les 10èmes Journées d’économétrie pour la finance (JEF), organisées conjointement avec le 12ème Atelier sur l’analyse de données à haute dimension (HDDA-XII), se sont tenues avec succès. Cet événement scientifique, accueilli par l’Université Mohammed V à Rabat (UM5R) et l’ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc, a rassemblé des universitaires, des praticiens et des décideurs partageant un intérêt commun pour l’économie appliquée, l’économétrie financière, la gestion des risques et la science des données », indique un communiqué de l’ESSEC Business School.

Les Journées d’économétrie pour la Finance et l’Atelier sur l’analyse de données à haute dimension ont offert un forum privilégié pour la présentation de nouvelles recherches et la discussion de problématiques actuelles et complexes en économétrie et statistiques appliquées à la finance, à l’analyse des mégadonnées et à d’autres sujets connexes. Les participants ont pu assister à des présentations de chercheurs de renom, participer à des sessions interactives et découvrir les développements les plus récents dans le domaine de l’analyse des données à haute dimension.

L’événement a été une véritable réussite, permettant aux participants d’obtenir des retours de qualité, de partager leurs connaissances et d’établir des contacts professionnels de grande envergure. Les Journées d’économétrie pour la Finance et l’Atelier sur l’analyse de données à haute dimension ont facilité les échanges entre chercheurs, universitaires, consultants et dirigeants de l’industrie travaillant dans les domaines de la finance, de la science des données et des secteurs afférents.

L’ambition de l’ESSEC Afrique est de permettre à ses étudiants d’accéder à la formation de haut niveau de l’ESSEC Business School, prestigieuse institution académique d’excellence depuis 1907 et caractérisée par ses valeurs, son savoir-faire et son esprit pionnier et de devenir une Business School de référence pour l’Afrique à travers un modèle pédagogique singulier, fondé sur la création et la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être ; trois axes de développement mixant l’apprentissage académique, l’expérience pratique et l’ouverture d’esprit.

De plus, pleinement intégrée dans son environnement, l’ESSEC Afrique travaille avec les acteurs politiques, économiques et associatifs marocains et africains pour relever les défis économiques, culturels et sociaux du continent avec une attention particulière au développement de ponts entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.