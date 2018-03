Infomédiaire Maroc – Le Centre Hospitalier Noor (CHN), de rééducation physique et réadaptation fonctionnelle du Groupe AMH, situé à Bouskoura, a ouvert les portes de son extension de 2 000 m2.

Pour rappel, au Maroc, le Centre Hospitalier Noor est la plus grande structure hospitalière en termes de nombre de lits, pour la rééducation physique et réadaptation fonctionnelle.

Et le projet d’extension du CHN s’est étalé sur 2 ans, nécessitant un investissement de plus de 15 millions de dirhams et qui a vu le jour grâce au soutien financier de la BMCE Bank, la Fondation OCP, Taqa Morocco, WebHelp et la Fondation Sekkat.

Rédaction Infomédiaire