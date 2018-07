Infomediaire Maroc – Plusieurs contrats des projets du Plan national de la réforme de l’administration 2018-2021 ont été signés, ce jeudi à Rabat, en présence du ministre chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Ces projets portent notamment sur la Charte de la décentralisation administrative, le programme national pour l’amélioration de l’accueil, la charte des services publics, la gestion des compétences, ainsi que la restructuration de la fonction publique, et le planning d’orientation de la transformation numérique de l’administration publique.

Il s’agit aussi du Gateway, du développement du système de réception et de traitement des observations et recommandations et doléances du public et du suivi de la mise en œuvre des projets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la gestion du temps de l’administration publique, ainsi que du plan d’action de la mise en application de la stratégie d’institutionnalisation du genre dans la fonction publique.

A noter que ces projets bénéficient du soutien des partenaires internationaux.

