La Quinzaine « Marruecos con otra mirada » (Le Maroc sous un nouveau regard), événement prévoyant une série d’activités destinées à rapprocher le Royaume des touristes espagnols, a été inaugurée mercredi soir à Madrid, à l’initiative de l’agence de voyage espagnole Utopica, filiale du groupe El Corte Ingles Viajes, et de l’ambassade du Royaume en Espagne.

Au programme de cette Quinzaine, organisée en collaboration avec la Maison de l’Artisan et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), des défilés de caftans du styliste marocain Albert Ouaknine mettant à l’honneur la créativité de la haute couture marocaine, des démonstrations culinaires animées par le chef Moha permettant aux visiteurs de savourer les riches plats de la cuisine marocaine ainsi que des conférences et des ateliers de parfumerie et de henné.

L’artisanat marocain est à l’honneur aussi avec des expositions de produits notamment d’artisans ébénistes, de tisserands, de bijoutiers et de calligraphes. Les artisans marocains venus du Royaume exposent leurs œuvres sur place et font des démonstrations aux visiteurs de leur savoir-faire et esprit créatif.

Cet événement est marqué aussi par une exposition photographique qui donne à voir une série de clichés de différents paysages et sites du Maroc, réalisés par les artistes photographes marocains Ali Berrada et Nabil Benbarka et français Yann Arthus-Bertrand.

Des rencontres-débats sur l’histoire, la culture et les traditions du Maroc sont également prévues durant cet événement qui se poursuit jusqu’au 21 juin dans la capitale espagnole.

La Quinzaine « Le Maroc sous un nouveau regard » transforme ainsi le siège d’Utopica à Madrid, le temps de cet événement, en un espace mettant en exergue l’histoire, les traditions, la civilisation et la beauté des paysages naturels du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a souligné que cette manifestation constitue une occasion pour les Espagnols de découvrir le Maroc d’aujourd’hui, un pays en mouvement, aux différents affluents et attaché à ses traditions, ainsi que de mieux connaître les divers aspects du Royaume notamment son histoire, ses paysages, ses traditions et sa culture.

« Le Maroc a une culture millénaire riche et immense que nous voulons partager avec les Espagnols à travers les différentes activités prévues dans le cadre de cette Quinzaine », a-t-elle ajouté, soulignant que l’Espagne est « un partenaire privilégié » du Royaume et que les relations entre les deux pays se renforcent davantage.