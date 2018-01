Infomédiaire Maroc – La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers tiendront, ce mercredi, une séance commune consacrée à la présentation d’un exposé sur la réforme du régime de change du dirham par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid.

Cette séance commune, qui se tiendra conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution et des règlements intérieurs des 2 Chambres, débutera à 16h00 au siège de la Chambre des représentants, indique un communiqué conjoint des 2 Chambres du parlement.

Rédaction Infomédiaire