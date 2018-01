Infomédiaire Maroc – Un groupement de 9 universités espagnoles, dit Groupe 9 (G9), a décidé d’examiner les perspectives de coopération avec la Conférence des présidents d’universités marocaines (CPU-Maroc) dans le cadre de son plan d’action en matière de coopération internationale pour l’année 2018.

Plusieurs actions sont à envisager dans le cadre dudit plan, notamment la mise en œuvre des actions prioritaires de coopération en partenariat avec la CPU, le renforcement des liens de coopération et d’échange académique et scientifique entre les établissements d’enseignement supérieur dans les deux pays, le soutien de la mobilité des étudiants, des chercheurs et du personnel, de l’administration ainsi que l’élaboration d’une stratégie commune de formation et de la double diplomation.

Le mémorandum a aussi comme objectif l’encouragement et la simplification de l’installation d’annexes des universités espagnoles au Maroc.

Rédaction Infomédiaire