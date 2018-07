Infomédiaire Maroc – 3 conventions de partenariat, d’un montant de 250 millions de dirhams (MDH), pour financer certains projets touristiques dans la région Béni Mellal-Khénifra au titre de la période 2018-2020, ont été signées.

La 1ère convention, signée par le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, le président de la région Béni Mellal-Khénifra, Brahim Moujahid et le DG de la Société marocaine d’ingénierie touristique, Imad Barrakad, vise à développer les circuits touristiques dans les différentes provinces de la région avec un coût de 198,5 MDH. Cette convention a aussi pour objectifs de développer l’animation et le divertissement, ainsi que d’aménager et réaménager les sites et infrastructures touristiques.

Signée par Mohamed Sajid, le gouverneur de la province d’Azilal, Mhamed Al Atfaoui, en sa qualité de président du Comité provincial de développement humain, le président du conseil régional, la présidente du conseil communal d’Azilal et le gouverneur de Khouribga, Abdellatif Chadali, au nom du wali de la région, la 2ème convention a pour but de créer une plateforme des services logistiques pour valoriser, promouvoir et faire le marketing des produits du terroir de la région, qui sera construite sur une superficie de 3 hectares avec un budget estimé à 48 MDH.

La 3ème convention, signée par le ministre du Tourisme, le gouverneur d’Azilal et les présidents de la région et du conseil communal de Tabant, vise à réhabiliter et ouvrir un centre de formation à la profession de guides de montagne à Azilal avec un coût de 8MDH, avec la contribution des ministères du Tourisme et de l’Intérieur avec 1,4 MDH chacun.

Rédaction Infomédiaire