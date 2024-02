Le sélectionneur national, Walid Regragui, a souligné qu’après l’élimination des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, il est important d’encourager les joueurs pour qu’ils retrouvent la confiance, en perspective des prochaines échéances, notamment les éliminatoires du Mondial 2026 et la CAN 2025 au Maroc.

Dans une interview diffusée, vendredi soir, par la chaîne Arriyadia, Regragui a insisté sur la nécessité d’insuffler du sang neuf dans l’équipe nationale, que ce soit au niveau du staff technique ou des joueurs, affirmant qu’il va miser à l’avenir sur de jeunes talents, afin de renforcer l’effectif des Lions de l’Atlas dans les différents postes.

Il a indiqué, dans ce sens, que l’équipe du Maroc disputera deux matchs amicaux face à des sélections africaines en mois de mars, afin de peaufiner les préparatifs aux prochaines échéances, notant qu’en plus de la prochaine CAN à domicile, où ses joueurs tenteront de se montrer sous leur meilleur jour pour honorer les couleurs nationales, l’autre principal objectif sera de valider le billet de qualification en Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Le sélectionneur national a appelé à tirer parti de l’expérience de la CAN 2023 et des succès du football marocain ces dernières années, notamment la qualification en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar.

Il a d’ailleurs relevé que le Maroc a une vision d’avenir sur le plan sportif, comme en témoigne les différents projets sportifs qui renforcent le rayonnement du Royaume à l’international, ainsi que l’organisation de manifestations sportives d’envergure, à l’instar de la prochaine CAN et de la Coupe du monde 2030.

Regragui a, en outre, salué la qualité d’organisation de la CAN 2023 et le soutien du peuple ivoirien à la sélection nationale tout au long de la compétition.