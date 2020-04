Le Centre Régional d’Investissement (CRI), la Wilaya de la région de Marrakech-Safi et l’Université Cadi Ayyad (UCA) envisagent de lancer, début mai prochain, à l’intention des chercheurs de l’établissement universitaire, une étude post Covid-19 pour la préservation et la relance de l’économie et de l’investissement dans cette région.

Conscient de l’importance des effets de la crise induite par le nouveau coronavirus sur le tissu économique de la Région et afin de contribuer à la dynamique nationale, le CRI, la Wilaya de la Région et l’UCA se sont ainsi mobilisés pour lancer cette étude, qui vise à analyser l’impact de la pandémie sur l’économie de la région.

Cette étude tend aussi à identifier les enjeux majeurs et structurants, notamment pour l’emploi, les très petites et moyennes entreprises, le secteur informel et les secteurs économiques clés, l’objectif étant d’évaluer l’impact stratégique pour éclairer la prise de décision chez les acteurs de développement de la région, indique un communiqué conjoint des trois parties à l’origine de cette initiative.

Elle a également pour finalité de proposer un plan de préservation et de relance de l’économie et de l’investissement dans la région, et d’apporter des solutions concrètes et applicables immédiatement ou dans un court et moyen terme à l’échelle de la région, ajoute la même source.

Et de préciser que ces solutions doivent faire partie des prérogatives de la Région et de ses acteurs, et être complémentaires mais non répétitives ni contradictoires avec les réponses apportées par l’Etat au niveau national, soulignant que l’urgence de la situation exige une prise en main rapide de cette étude.

Le CRI et la Wilaya de la région de Marrakech-Safi ont mis en place, dès le début de cette crise sanitaire, une cellule de veille économique spéciale Covid-19, en partenariat avec les différents départements et administrations régionales (Tourisme, Artisanat, Agriculture, Industrie, CNSS, CGEM, Impôts…) permettant de suivre quotidiennement l’impact économique de cette crise au niveau de la région, rappelle-t-on.

L’Université Cadi Ayyad a, quant à elle, mis en place une stratégie pour orienter la recherche scientifique vers la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur les différents aspects de la vie sociale et économique. L’objectif est de contribuer aux dynamiques, nationale et régionale, pour apporter des éléments de réponse aux questions relatives à l’analyse de la propagation de la pandémie et à la saisie de ses différentes dimensions au Maroc, en général, et dans la Région de Marrakech-Safi, en particulier.

L’ambition est aussi de renforcer l’ancrage territorial de l’université par le développement de solutions appropriées pour mieux gérer la période post-pandémie, et permettre une transition vers un modèle de développement durable et intégré.

Le monde vit aujourd’hui dans un contexte particulier avec la pandémie du Covid-19, indique-t-on, relevant que la crise sanitaire a très vite été accompagnée dans plusieurs pays, d’une crise socio-économique, notamment en conséquence du confinement et de l’arrêt d’activité de plusieurs secteurs économiques.

Le Maroc a déjà réagi avec un ensemble de mesures exceptionnelles et courageuses, de soutien et d’accompagnement, et continue à étudier les différentes solutions qui s’offrent à lui dans un contexte aussi difficile, pour minimiser les impacts de la crise sur les secteurs clés de l’économie nationale, conclut le communiqué.