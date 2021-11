Depuis sa première apparition en 1990, Clio est devenue le best-seller du Groupe Renault à travers le monde avec plus de 15 millions d’exemplaires commercialisés. Celle qui a le plus souvent été sacrée voiture préférée des français s’est même hissée, depuis 2013, au rang de leader du segment B en Europe. Mais au-delà de la performance commerciale, Clio symbolise avant tout une aventure humaine, autant au sein de Renault qu’en dehors. Renault a su conserver au fil des ans l’ADN qui a fait le succès de sa citadine star pour proposer aujourd’hui une cinquième génération plus Clio que jamais.

Toujours plus moderne, plus athlétique, Clio V reprend les atouts des quatre générations précédentes qui ont construit la saga :

▪ De la première Clio, elle a « tout d’une grande ». Comme elle, Clio V a emprunté des technologies apparues sur des véhicules de segment supérieur.

▪ De Clio II, elle a repris les très hauts standards d’habitabilité et de confort.

▪ Comme Clio III, elle a changé de dimension en termes de qualité perçue.

▪ De Clio IV, elle a hérité d’un design fort, qui a inspiré l’ensemble de la gamme récente Renault L’actuelle Clio V prolonge sa tradition de véhicules parfaitement sûrs et adaptés à leur époque.

AU MAROC, RENAULT CLIO FETE SES 30 ANS DE PRESENCE, DE SUCCES ET DE BELLES PERFORMANCES

La citadine Renault Clio connait une belle success story qui ne s’est pas démentie au fil des générations, de la premiere Renault Clio au cinquiéme opus de son icone.

Lancée au Maroc en 1991, Clio a tout de suite su séduire les marocains avec son style remarquable, sa qualité, son espace généreux et ses équipements.

En 1999, la deuxième génération de Clio s’est vite démarquée en offrant une meilleure habitabilité et les meilleurs équipements de sa catégorie, une gamme étendue permettant ainsi à chacun de trouver la Clio qui lui convient. Après 15 ans de commercialisation, la Clio II – connue ensuite sous sa version Clio Campus – enregistre un volume total de vente de près de 25 000 unités.

En 2012, la Clio IV séduit les marocains avec son design fort et ses équipements hauts de gamme qu’elle ne cesse d’enrichir au cours de sa carrière. En 9 ans, la Clio IV cumule un total de ventes de 67 535 unités, une performance commerciale exceptionnelle gage de la qualité et de la fiabilité de ce modèle.

En 2019, Renault Clio confirme sa position de leader en montant sur la premiere marche du podium des meilleures ventes du marché automobile national, toutes catégories confondues, avec 12 377 livraisons

Coicincidant avec ses 30 ans au Maroc, le best-seller de la marque Renault dépasse la barre des 100 000 Clio vendues depuis son lancement en 1991.

Précurseur en termes de technologie et d’innovation, la Renault Clio continue d’offrir des solutions technologiques et des équipements des catégories supérieures pour mieux servir ses clients et s’adapater à leurs besoins.