A compter du 1er juillet 2020, Fabrice CREVOLA prendra officiellement ses nouvelles fonctions en tant que Directeur Général de Renault Commerce Maroc succédant ainsi à Laurent DIOT appelé au poste de Directeur Marketing France. Il sera rattaché à Marc NASSIF, Directeur Général du Groupe Renault Maroc.

La filiale commerciale du Groupe Renault Maroc gère les activités de ventes et de services des marques Renault et Dacia. Plus que jamais, le Groupe a renforcé son leadership commercial dans le Royaume avec plus de 42% de part de marché en 2019, devenu le 13ème pays en termes de vente pour le Groupe Renault.

Diplômé de l’EM Lyon Business School, Fabrice CREVOLA a intégré le Groupe Renault en 1994. Son parcours a été marqué par la prise de fonction de différentes responsabilités dans les ventes et le marketing au sein du Groupe. Il dispose d’une grande expérience à l’international, notamment à la tête du marketing du Groupe Renault en Pologne et en Italie. Depuis maintenant 3 ans, il occupe le poste de Directeur Général du Groupe Renault au Portugal.

PARCOURS :

1998 : Manager Grands Comptes à la Direction Commerciale France, Groupe Renault

2000 : Chef de Produit Marketing Gamme C à la Direction Commerciale France, Groupe Renault

2003 : Chef des Services Marketing, Renault Italie

2005 : Secrétaire Exécutif du Directeur Général Adjoint Commercial, Renault SAS

2008 : Chef des Ventes et Responsable de Site, RRG Argenteuil France

2009 : Head of Pricing Department, Direction Marketing Monde Groupe Renault

2011 : Directeur Marketing (Région Europe de l’Est), Renault Pologne

2014 : Directeur Marketing, Renault Italie

2017 : Directeur Général, Renault Portugal