L’action de Tesla continue de grimper en bourse pour franchir le seuil de 1.000 dollars, faisant du constructeur américain de voitures électriques le mieux valorisé au monde avec un peu moins de 190 milliards de dollars.

Selon le Wall Street Journal, le rythme de croissance réalisé cette année permet à Tesla de se rapprocher désormais des 216 milliards de dollars du leader mondial, le japonais Toyota.

La capitalisation boursière de l’entreprise a augmenté de près de 40 milliards de dollars au cours du mois de mai et de 70 milliards de dollars durant le dernier trimestre.

L’engouement pour la marque a suivi l’annonce en interne du PDG Elon Musk affirmant qu’il était “temps de tout mettre en œuvre” et d’activer son premier camion électrique prévu depuis longtemps en “production en volume”. La valorisation de Tesla vaut désormais en bourse plus que les trois grandes compagnies automobiles américaines combinées: General Motors, Ford et Fiat Chrysler. D’après les spécialistes, cette valorisation s’explique moins par la taille de l’entreprise que par son expérience autour des technologies de pointe. Tesla est en effet bien plus jeune que ses concurrents, et produit beaucoup moins de voitures. En 2029, le constructeur n’a livré que 367 500 véhicules dans le monde, un chiffre qui dépasse les projections mais qui reste loin par rapport aux constructeurs concurrents. Ford a notamment livré 2,4 millions de véhicules aux États-Unis, et 3 millions en Chine.