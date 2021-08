En ligne avec la stratégie “Renaulution” et l’orientation mondiale de l’industrie automobile vers la production de modèles respectueux de l’environnement, Renault Maroc prépare l’industrialisation de nouveaux véhicules dans les deux sites marocains du Groupe, Casablanca et Tanger.

Ces véhicules incluront progressivement les technologies d’électrification de Renault Group.

Et à cet effet, Renault Maroc et son écosystème bénéficient de l’impulsion donnée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique pour la décarbonation de l’industrie et la création d’une filière d’énergies vertes.

Cela devrait renforcer la compétitivité industrielle du Maroc à l’échelle mondiale.