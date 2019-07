Cette année, c’est le Maroc qui accueille, les 21 et 22 Octobre à Skhirat, la 4ème édition des Rencontres Africa. Cette édition réunira 5 000 personnes dont 4 000 décideurs africains et 600 dirigeants français, et ce à travers des conférences/ateliers, des rendez-vous BtoB, des rencontres sectorielles ou encore des conférences clés.

Une rencontre d’affaires BtoB dont l’objectif est d’accompagner l’Afrique dans le développement des secteurs les plus prometteurs est également prévue. Cette année, les Rencontres Africa renouvellent leur souhait d’impliquer les autorités politiques et économiques afin de permettre aux dirigeants d’entreprise français et africains de développer des relations d’affaires. Cet évènement s’inscrit dans la continuité du Grand Débat mené par Emmanuel Macron le 11 juillet avec les Diasporas africaines, dans sa volonté d’ouvrir ‘‘une nouvelle page’’, de ‘‘construire une nouvelle action sur et avec l’Afrique’’.