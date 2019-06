La quatrième édition des Rencontres Africa, un événement économique qui réunit les dirigeants d’entreprises françaises et africaines, se tiendra les 21/22 octobre prochain au Maroc et les 24/25 octobre au Sénégal, ont annoncé les organisateurs.

L’événement, considéré comme « la plus importante manifestation business sur l’Afrique », réunit des dirigeants d’entreprises, des investisseurs, des porteurs de projet et des décideurs politiques en provenance de plus de 30 pays d’Afrique et de France.

Cette manifestation aura lieu du 21 au 25 octobre prochain au Maroc et au Sénégal, « deux pays en forte croissance qui visent une place de leader sur le continent », soulignent les organisateurs.

Le choix porté sur le Maroc et le Sénégal pour accueillir cet événement répond aux attentes exprimées par les visiteurs des éditions précédentes lors d’une grande enquête menée en octobre 2018, afin de connaître leurs deux destinations africaines stratégiques pour 2019, affirme la même source.

L’événement est co-piloté au Maroc par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et au Sénégal par APIX (InvestSénégal).

Créées en 2016, les Rencontres Africa se déclinent sous forme de convention d’affaires entre dirigeants d’entreprises françaises et africaines. Elles se tiennent annuellement en alternance entre la France et l’Afrique.

C’est la deuxième fois que ces Rencontres vont se tenir sur le continent africain afin de « pérenniser l’esprit de réciprocité», selon les organisateurs qui assurent que les dirigeants d’entreprise français et africains vont profiter de ce rendez-vous pour « développer leurs relations commerciales et nouer de nouveaux partenariats de collaboration ».

Organisées par le Groupe français Classe Export, le facilitateur du commerce international, sous le haut parrainage conjoint du ministère français des Affaires étrangères et celui de l’Économie, ces Rencontres ont pour objectif de proposer des rencontres entre entreprises africaines et françaises, favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois.

En 2018, ces Rencontres ont eu lieu les 24 et 25 septembre à Paris. Elles ont connu la participation de 800 décideurs africains venus de plus de 30 pays, 150 entreprises africaines du secteur agroalimentaire et plus de 100 décideurs africains du secteur de la santé.