Le Comité national olympique marocain (CNOM) a salué la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, annoncée mardi par le Japon et le Comité international olympique.

Dans un communiqué parvenu mardi à la MAP, le CNOM “se félicite de cette décision courageuse et responsable, qui exprime clairement la volonté de préserver la santé de tous les participants, ainsi que d’assurer le principe d’égalité entre tous les athlètes dans la préparation aux Jeux Olympiques”.

Le comité “affirme son soutien indéfectible au CIO et au comité d’organisation des JO de Tokyo pour mettre en œuvre et respecter les nouvelles décisions qui seront prises pour permettre la réussite de ces Jeux et qui seront communiquées aux fédérations sportives nationales, a indiqué le communiqué.

Le CNOM a appelé les fédérations nationales et les athlètes marocains à saisir cette occasion du report des JO pour parachever leurs préparatifs pour la nouvelle date, a fait savoir le Comité, qui réitère son engagement à mobiliser tous les moyens nécessaires pour soutenir ses athlètes en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Plus tôt dans la journée, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l’été 2021, sur la base des informations fournies le même jour par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).