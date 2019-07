{"id":112,"instanceName":"ALSTOM","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/alstom.jpg","youtubeID":"999EEnHp6DQ","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Le spécialiste des transports ferroviaires Alstom a présenté son plan stratégique pour 2019-2023 ainsi que les réalisations et la vision d’Alstom Maroc qui tend à renforcer sa présence industrielle dans le Royaume.

S’exprimant lors d’un point de presse, le Président d’Alstom en Moyen-Orient et Afrique, Didier Pfleger, a exposé la nouvelle stratégie du Groupe « Alstom in Motion » qui bénéficie de sa propre identité visuelle et vise à faire d’Alstom un acteur innovant pour une mobilité durable et intelligente, notamment sur le marché d’Afrique et du Moyen Orient dont la taille est estimé à 10 milliards d’euros par an et ce, à l’horizon de 2023.

Le groupe se fixe ainsi comme objectifs de continuer à croître en renforçant le nombre de ses sites de production, d’innover dans des solutions de mobilité plus vertes et plus intelligentes et de répondre efficacement à la contrainte de livraison grâce à la puissance digitale, a-t-il dit.

Pour sa part, le Président Directeur Général d’Alstom Maroc Nourddine Rhalmi a indiqué qu’Alstom œuvre pour être un partenaire fiable du Maroc en accompagnant les projets emblématiques du Royaume tels que la ligne à grande vitesse (LGV) et les Tramways des villes de Rabat-Salé et de Casablanca, ainsi qu’à travers les travaux de maintenance des locomotives électriques de l’Office national des chemins de fer (ONCF) dans les villes de Tanger, Marrakech, Fès et Casablanca.

Cette stratégie consiste à poursuivre le développement du ferroviaire et à miser sur le câblage, a-t-il estimé, relevant ainsi les efforts du Groupe visant à renforcer sa présence industrielle au Maroc, notamment à travers Alstom Cabliance, premier câbleur ferroviaire autonome industriellement au Maroc.

Ce spécialiste de la fabrication des faisceaux et armoires électriques ferroviaires a été acquis par Alstom en 2016 dans le but de générer une production dédiée au marché national et à l’export à travers ses usines situées dans la ville de Fès.

Implanté au Maroc depuis près de 100 ans, Alstom contribue à l’éclosion d’une filière ferroviaire dans le pays et se veut un partenaire historique du développement de l’infrastructure ferroviaire marocaine depuis près d’un siècle, a rappelé le groupe.

Avec l’engagement d’un réel partenaire et la signature de la convention de partenariat industriel stratégique en 2011, Alstom accompagne le Royaume dans ses plus importants projets de mobilité, de l’urbain aux grandes lignes.

A travers sa vision qui ambitionne de répondre aux besoins croissant de mobilité des marocains, d’accompagner la transition vers de la mobilité durable connectée et de proposer des solutions vertes et écologiques de transport, Alstom compte être présent là où ses solutions durables de mobilité pourront répondre aux besoins de ses clients.