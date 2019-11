{"id":172,"instanceName":"BMCE VISA","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/bmcebvisa-kabbaj.jpg","youtubeID":"TW-buAYb_UY","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Pour récompenser le groupe BMCE Bank Of Africa en tant que leader du marché, en matière dedigitalisation et d’émission de cartes sans contact, le leader mondial du paiement électronique, VISA, a remis à BMCE Bank of Africa les trophées de « Banque d’excellence » et de « Banque digitale ».

En effet, dans un contexte de croissance des paiements sans contact par cartes bancaires au Maroc, BMCE Bank Of Africa domine largement ce segment avec plus de 800.000 cartes en circulation à ce jour, illustrant la pertinence de l’e-paiement qui touche de plus en plus de clients dans le royaume.

Lors de la cérémonie organisée par BMCE Bank Of Africa et VISA le 30 octobre, les deux organismes ont signé un partenariat stratégique, avec l’objectif de stimuler l’activation et l’utilisation de cartesde paiement sans contact, en plus, de développer de nouvelles technologies et d’accompagner legroupe dans sa démarche globale de digitalisation.

Dans cette optique, Mounir Kabbaj, Directeur Général Adjoint chez BMCE Bank of Africa, a déclaré que « L’innovation et la digitalisation sont au cœur de la stratégie de BMCE Bank of Africa quicontinue d’investir dans ces piliers afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur à ses clients. Notre partenariat avec VISA s’inscrit dans le contexte de l’accélération de l’adoption des nouvellestechnologies, et nous sommes fiers de la reconnaissance de Visa International du leadership de BMCE Bank of Africa dans ce domaine ».

De son côté, Sami Romdhane, Directeur Général de VISA pour la région du Maghreb, a déclaré que « L’adoption des nouvelles technologies vient accélérer le rythme du développement des paiements électroniques. À l’ère du numérique, disposer de moyens de paiement instantanés et sécurisés donne accès à un univers de nouvelles opportunités. Au niveau macroéconomique, l’accélération de la migration vers le numérique contribue également à diversifier l’économie et créer de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée. Chez VISA, nous travaillons avec l’ensemble de l’écosystème des paiements pour atteindre ces objectifs ».

Dans le but d’offrir une expérience client optimale et réussie, BMCE Bank Of Africa traduit son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir, par des partenariats stratégiques et des offres utiles et sécurisantes afin d’offrir le meilleur à sa clientèle.